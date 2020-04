“Cria da esquerda”, ex-vereadora Ariane Cadaxo se filia ao PSDB

“Cumprindo os ensinamentos de meus pais, me encho de orgulho e emoção ao saber que saio do PSB da mesma forma como entrei, pela porta da frente”. Foi com esse discurso, expresso em palavras de gratidão, que Ariane Cadaxo deixou a legenda após dois anos de filiação. Agora, ela retorna ao cenário político se filiando na tarde desta quinta-feira, 2, ao PSDB, mesmo partido em que seu avô, o ex-governador do Estado, Edson Cadaxo dedicou boa parte de sua vida política.

Ariane exerceu dois mandatos de vereador na capital acreana pelo PCdoB. “Foram anos desafiadores, mas produtivos e enriquecedores”, como sempre salienta Cadaxo em suas entrevistas. Neste ano, trilhando novos caminhos, e se sentido preparada para participar do próximo pleito municipal, aceitou o convite dos “tucanos”.

“Eu escolhi ser elo, ser ponte e acredito que quando estamos dispostos a fazer o bem tudo acontece na hora certa e pelo motivo certo. Quero, onde eu estiver, produzir de forma efetiva na construção de uma cidade melhor pra gente viver, isso me faz viva. Coloco minha vida nas mãos de Deus sempre. Quero ser instrumento de transformação, quero soma, ser elo, ser ponte”, ressaltou Ariane.

Cadaxo agradeceu o convite que lhe foi feito para fazer parte do PSDB. “Hoje é um dia muito importante. Retorno ao cenário político pelo PSDB, partido em que meu avô fez parte. Me achei acolhida por todos os militantes e pela direção da agremiação. Agradeço o convite de coração. Confiei na espera, abracei as incertezas, tentei, insisti, mas quando nosso coração e intuição dão sinais contrários, temos que seguir aceitando os novos caminhos que temos que trilhar”, enfatizou Ariane.

O vice-governador do Estado, Wherles Rocha, falou da satisfação de ter Ariane no partido. “A história da família Cadaxo tem uma relação muito boa com o PSDB! Ficamos muito felizes em receber Ariane no partido. Ariane é uma pessoa com o espírito jovem, e que vai nos ajudar muito em um projeto novo para Rio Branco. O PSDB ganha, a pré-candidatura do Minoru ganha, e a nossa cidade também”.

A deputada federal, Mara Rocha também comentou sobre a filiação de Cadaxo. “O bom filho a casa retorna. A família Cadaxo tem uma bonita história na política acreana, e, em especial no nosso PSDB. Ariane começou sua vida política militando na juventude tucana, na época do seu avô Edson Cadaxo. Hoje, temos a felicidade de tê-la novamente na sua casa, o PSDB. Estou muito feliz por sua decisão de voltar à política, é principalmente, por decidir caminhar conosco. Ariane Cadaxo além de ser minha amiga de infância, é uma mulher que admiro, e foi uma das vereadoras mais atuantes de Rio Branco, representando muito bem a força da mulher na política. Nosso partido está em festa”, finalizou.