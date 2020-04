Comissões da Aleac aprovam criminalização das fake news sobre o coronavírus

As Comissões de Orçamento e Finanças e de Serviço Público da Assembleia Legislativa aprovaram nesta quinta-feira (2) em sessão conjunta o projeto que criminaliza a divulgação de fake news envolvendo principalmente a pandemia do coronavírus no Acre.

O autor é o deputado Neném Almeida, mas desde o começo da pandemia o deputado Edvaldo Magalhães vem defendendo ações mais enérgicas de parte do Estado contra as notícias falsas que tanto aterrorizam e atrapalham a sociedade, trazendo confusão, discórdia e prejuízos de toda ordem.