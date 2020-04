Comissão aprova suspensão de prazo em concursos no Acre

A Comissão de Serviço Público da Assembleia Legislativa do Acre aprovou o projeto de autoria do deputado Fagner Calegário que suspende o prazo dos editais de concursos públicos já homologados.

A suspensão, diz o autor, visa resguardar os aprovados e os candidatos do cadastro reserva dos concursos em andamento no Estado, uma vez que, segundo ele, o ato administrativo de convocação está prejudicado em virtude da dificuldade imposta pela pandemia do novo coronavírus.

O projeto será votado em plenário virtual. A Comissão de Constituição e Justiça também já analisou o projeto, aprovando-o.