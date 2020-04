Alysson reforça pedido para que pessoas fiquem em casa e admite que o momento é difícil

O Secretário Estadual de Saúde Alysson Bestene usou as redes sociais para mais uma vez reiterar a importância do isolamento social como forma de impedir a proliferação do coronavírus no Acre

Alysson lembrou que o Acre entre nos próximos dias no que é considerado o momento mais crítico, agradeceu aos profissionais de saúde pela coragem e dedicação e pediu que só procure as unidades de saúde quem tiver febre há mais de 48 horas e dificuldade para respirar.

