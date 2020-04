ALERO aprova suspensão de pagamento de empréstimos consignados a servidores

A Assembleia Legislativa de Rondônia aprovou nesta terça-feira, dia 31 de março, a suspensão das parcelas de empréstimos consignados dos servidores públicos estaduais por 3 meses.

Esta medida ocorreu após o deputado federal Coronel Chrisóstomo, ter enviado ofício (número 067/Gab/CD) ao Governador de Rondônia Marcos Rocha, na semana passada, 27 de março.

O ofício solicitava a suspensão dos descontos em folha por empréstimos consignados aos servidores estaduais, por um período de 90 dias ou mais, a depender do avanço da pandemia do COVID-19.

Posteriormente, outros dois parlamentares da região reforçaram o pedido do deputado, dois dias subsequentes ao envio do oficio ao governador.

O documento oficial também foi enviado ao presidente Jair Bolsonaro, solicitando que tal medida seja extensível aos servidores federais.

“Fico muito feliz por ter contribuído com os servidores do estado”, declara Coronel Chrisóstomo.

As devidas parcelas serão descontadas, sem juros, apenas ao final do contrato, dependendo agora somente da sanção do Governador Marcos Rocha.

