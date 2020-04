Acre registra 45 casos de coronavírus e 83 seguem em análise

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), confirma mais dois casos positivos para coronavírus, subindo de 43 para 45 o número de casos no estado, nesta quinta-feira, 2, com base nas informações do Centro de Infectologia Charles Mérieux, em Rio Branco.

Os dois casos foram registrados em Rio Branco: um homem que é consultor de Controle de Informação, de 28 anos, e uma mulher que é servidora pública estadual, de 47 anos.

O município de Acrelândia segue com 8 casos confirmados da doença. Porto Acre registra 1 caso até o momento.

O número de casos notificados subiu de 527 para 566. Do total, 438 foram descartados, ou seja, testaram negativo para Covid-19. O número de exames que segue em análise também subiu de 68 para 83, nesta quinta-feira.

O laboratório Charles Mérieux recebeu 6 amostras do município de Boca do Acre/AM, sendo que 5 casos foram descartados e 1 testou positivo. Recebeu também uma amostra de Guajará/AM, que foi descartada. Os resultados já foram encaminhados às autoridades sanitárias dos municípios onde os pacientes testados residem. Portanto, estes casos não entram nas estatísticas do Acre.

Nesta quinta-feira, 2, mais duas pessoas receberam alta da doença, além das 16 já divulgadas. Assim, o Estado registra que de 45 casos confirmados, 18 destes já foram curados.