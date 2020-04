Duarte suplica ação contra coronavírus e condena: “fala uma coisa e faz outra”

O deputado Roberto Duarte rebateu as acusações do líder do governo na Assembleia Legislativa do Acre, Gerlen Diniz, que o atacou dizendo que ele “não sai do palanque mesmo com a pandemia do coronavírus”.

“O líder do governo diz que não desci do palanque nem com a pandemia, somente porque supliquei, quase implorando a ele para colocar em votação os projetos de leis dos deputados estaduais, que são projetos de suma importância, que falam dos empréstimos consignados, questão de ICMS, questão de energia elétrica, enfim inúmeros projetos de leis de autoria dos deputados que poderiam ser votados”, disse Duarte.

O deputado do MDB lembrou o Gerlen Diniz disse acerca do projeto de lei de autoria do deputado Edvaldo Magalhães que trata dos empréstimos consignados. “Ele disse era constitucional e que já estava com o parecer pronto, uma vez que é o relator do referido projeto. Depois de pouco tempo disse que o projeto é inconstitucional e retirou da pauta da Comissão de Constituição e Justiça dizendo que apresentaria na próxima semana”, relatou Duarte, condenando duramente essa postura dúbia do líder.