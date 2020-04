O diabo petista não era tão feio como diziam os adversários

Pelas mãos do MDB, ex-prefeitos do PT vão retornar às luzes da ribalta política, como candidatos às várias prefeituras, nas eleições municipais deste ano. Em Porto Acre, o MDB foi pinçar um petista radical para disputar a prefeitura pela sigla, o ex-prefeito Zé Maria. Outro antigo petista será candidato a prefeito de Feijó pelos emedebistas, o ex-prefeito Francimar Fernandes. Em Brasiléia, o MDB vai para o palanque disputar a prefeitura com a ex-prefeita e ex-deputada do PT, Leila Galvão. Na capital, o ex-presidente do PT, Minoru Kinpara, é o nome do PSDB para tentar ganhar a prefeitura. O PT também estará no palanque do MDB, apoiando a reeleição do prefeito Mazinho Serafim (MDB), em Sena Madureira. Qual a conclusão a se chegar disso tudo? É que o diabo petista, não era tão feio como pregavam os adversários.

COTA DE TOLERÂNCIA

Encerra hoje a cota de tolerância para saber se a prefeita Socorro Neri vai fechar uma aliança com o governador Gladson Cameli, e disputar a reeleição pelo PROGRESSISTAS. Minha opinião: há chance de acontecer, mas como a prefeita é muita indecisa, só vou crer depois de filiada.

BEM CRESCIDA

A prefeita Socorro Neri já é bem tarimbada em política, não é uma novata, para ser pajeada e deve saber o que é bom ou uma aventura para ela na eleição municipal deste ano. Ponto final!

NÃO ESTÃO LEVANDO A SÉRIO

Muitos comércios não deram bola para o decreto do governador Gladson Cameli, e estão funcionando normalmente, o movimento na rua continua grande. Autoridade é para se usar.

“SIGO A PREFEITA”

Foi a resposta ao BLOG do secretário municipal de Educação, Moisés Diniz, acerca da sua posição política sobre este deixa e não deixa o PSB, encenado pela prefeita Socorro Neri.

DIRETO DO REFÚGIO

Aqui do meu refúgio de quarentena observo de luneta o clima político. Nas hostes palacianas o clima é de chuvas e trovoadas seguido pelo refrão do que, o que bate em Chico bate em Francisco. O Gladson vive um momento de firmar ou não a sua autoridade, como governador.

QUE MALA!

A impressão que passa é que o presidente da Câmara Federal, deputado federal Rodrigo Maia (DEM), é uma mala sem alça. É conspirando e resmungando direto, como os velhos políticos.

OPINIÃO ISOLADA

Em todo mundo, o que é recomendado pelas autoridades sanitárias, pelos líderes políticos, é que a única forma de evitar que se acelere o contágio pelo Covid-19 é o isolamento social. Então, é de se perguntar: será que o Bolsonaro, contra a medida, é o único certo no planeta?

O engenheiro Thiago Caetano está provando pela primeira vez o veneno dos bastidores políticos. Recebeu de manhã carta branca do deputado federal Manuel Marcos (PRB) para organizar uma chapa de vereador, abrir caminho para uma candidatura a prefeito, e na parte da tarde o parlamentar apresentou o empresário Jebert Cavalcante de candidato á PMRB.

NÃO CONTE COM APOIO

Saiu a aliança PSDB-MDB, em Cruzeiro do Sul. Para prefeito Fagner Sales (MDB) e para vice Luiz Antonio (PSDB). Foi como pisar no calo do governador Gladson Cameli, que falou ontem com quem conversou que, além de não apoiar a chapa vai trabalhar contra na campanha.

PADRE ARREPENDIDO

Oração não vai faltar na chapa do MDB, Luiz Henrique é um ex-Padre arrependido do clero.

FOI UM MENOSPREZO

O fato foi visto dentro do governo como menosprezo político ao governador Gladson Cameli.

GOVERNO É GOVERNO

Quem está no comando de um governo não pode tudo, mas pode muita coisa. Vou buscar uma frase do ex-governador Geraldo Mesquita: “Um governo pode até não eleger um candidato, mas com certeza tem força para derrotar”. Esta é uma frase política sábia.

ANOTEM NO CADERNO

Até sábado, último dia de filiações, se o PSB não apresentar uma chapa competitiva aos seus vereadores vai haver debandada. Na política, prevalece é a Lei do Murici – cada um cuida de si.

PODEM PROCURAR OUTRA BRECHA

Pode-se fazer crítica política ao governador Gladson, mas levantar dúvidas sobre a licitude das ações do seu governo não prospera. Se há algo que defende com unha e dente é o seu CPF.

TODO DIREITO

E sobre a eleição municipal o Gladson tem todo direito de ter um candidato a prefeito, mesmo porque se há algo que não está contando ultimamente é com a lealdade de aliados. Na política ninguém vale pelo bem que pode causar ao adversário, mas pelo mal que pode lhe infligir.

NÃO ENTRA EM BRIGA

Um ditado para quem assiste a briga política entre aliados do poder: piaba não entra em briga de tubarão. É muito simples: corre o risco de ser devorado na primeira abocanhada.

IMAGINEM COM MAIS PODER!

Se sem grande força política, alguns aliados (sic) já se acham no direito de tratorar o governador e lhe dando uma importância sem peso, é de se imaginar o que farão dominando as duas maiores prefeituras do Estado. Por isso, é um péssimo conselho pedir que seja neutro.

COBERTO DE RAZÃO

Li uma observação do deputado Géhlen Diniz (PROGRESSISTAS) de que muitos dos projetos em pauta para votação na ALEAC apresentam “vícios de origem”. Fui conferir e tem razão, a maioria das matérias só poderia ser apresentada como anteprojeto e não como projeto.

QUASE UNANIMIDADE

As medidas tomadas pelo governo e prefeitura são quase unanimidade nos comentários que se ouve sobre o acerto das decisões adotadas no combate à contaminação pelo Covid-19.

DISPUTA MAJORITÁRIA

O MDB já traçou o seu roteiro político nesta eleição, ao se afastar do governo Gladson Cameli, e já mirar o lançamento de candidaturas majoritárias na eleição de 2022. O MDB não está errado ao buscar roteiro próprio, mas ficaria mais autêntico se entregasse todos os cargos.

NÃO SEI SE RESOLVE

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, já tomou boas medidas no combate ao Covid-19, mas esta última de baixar o seu salário e dos cargos de confiança, não vai resultar num grande valor financeiro para ajudar na campanha de combate ao vírus. Jogou para a platéia.

CANDIDATURA PRÓPRIA

O presidente do diretório municipal do PROGRESSISTAS, em Brasiléia, Vagner Galli, mandou informação à coluna de que a meta do partido é ter candidato próprio a prefeito. Nada a contestar o legítimo direito, mas a conversa que rola no andar de cima é outro diferente.

MUITA REVIRAVOLTA

É bom alguns partidos não contarem com o ovo antes da galinha botar, até sábado, último dia para filiações, muitas reviravoltas vão acontecer, principalmente, por parte de vereadores.

CHAPA COMPETITIVA

Caso o presidente do AVANTE, Manoel Roque, consiga evitar evasões de candidatos a vereador em Rio Branco até sábado, a sigla vai para a eleição com uma chapa altamente competitiva.

SABIA USAR A AUTORIDADE

Pode-se criticar o PT por uma série de projetos fracassados durante os seus governos, mas duvido que um Jorge Viana ou um Binho Marques, só para citar os dois, deixariam ocupando cargos de ponta dentro do seus governo adversários declarados. Assim é a política.

FRASE MARCANTE

“Quem quiser conduzir uma orquestra deve dar as costas ao público”. Max Lucado.