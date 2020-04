Neto da Cohab cede espaço para Luís Cunha em aliança do PSDB e MDB de Cruzeiro do Sul

O empresário Neto da Cohab que havia sido apresentado pela Associação Comercial do Alto Juruá como o pré candidato a prefeito de Cruzeiro do Sul, cedeu espaço para o atual presidente da instituição, Luís Cunha e disse que essa é a hora do empresariado ser testado na gestão pública da cidade.

“Senti que as pessoas apoiam essa ideia do mais gestor e menos político. Querem o jeito austero do empresariado de cuidar de recursos lá na gestão pública e o Luís é o melhor nome nesse momento para representar nossa classe em Cruzeiro do Sul”.

Luis Cunha é agora oficialmente o pré candidato a vice prefeito pelo PSDB na chapa com o MDB de Fagner Sales em articulação do vice-governador Major Rocha e do ex-deputado Vagner Sales.

Neto cita que após o anúncio do nome dele como pré candidato a prefeito, recebeu apoio de pessoas de diversos segmentos da saciedade e o sonho político não foi engavetado definitivamente.

Para Neto, a pandemia de coronavírus, exige dele como empresário, um grande esforço junto com a classe, que é garantir o abastecimento de alimentos para os cruzeirenses. “168 famílias defendem de mim diretamente e os cruzeirenses precisam de nós nesse momento de desafio impostos a todos nós . Vamos garantir que não falte alimento em Cruzeiro do Sul”, concluiu.