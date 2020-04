Nanicos entram em campo!

Os partidos nanicos terão participação decisiva nessa eleição. São cerca de 15 siglas com mais de 300 candidatos entre homens e mulheres. Enquanto os partidos tradicionais correm de um lado para o outro oferecendo vantagens para quem se filiar, os nanicos atraem os interessados com a chance de chegar à Câmara Municipal com mais facilidade. E funciona! O Patriota, por exemplo, do Julinho, Graça da Baixada e Emerson, já está com a chapa completa. O Avante, do Manoel Roque e o Podemos também alcançaram suas metas, além de outros que estão perto.

Alguém pode perguntar: O fim das coligações proporcionas não prejudicou os nanicos? Não, apenas os obrigou a formaram chapas próprias e mais competitivas. O cálculo do coeficiente eleitoral e partidário é o mesmo. Só impediu a “imbirica” de siglas. O partido nanico que obtiver uma boa média de votos pode fazer um, dois ou mais vereadores. O interessante dessa história é que a maioria está solta, não tem candidato majoritário. Com exceção do Avante, por exemplo, que lança Jarbas Soster, do PSL que vai com Fernando Zamora, do PV com Pedro Longo, e do SD com Luziel. Os demais ainda não se decidiram para onde vão. Não subestimem os nanicos, por um voto se perde uma eleição!

“Um dia, quando olhares para trás, verás que os dias mais belos foram aqueles em que lutaste”. (Sigmund Freud)

. Do mesmo jeito que os golfinhos cercam um cardume de sardinhas no mar, os partidos grandes cercam os nanicos para tentar devorar suas chapas.

. Cargos e vantagens são oferecidos!

. Os que vão correm o risco de pegar um pé na b* depois das eleições do 1º turno; no 2º ficam reclamando da sorte.

. Não se engane:

. Em política quem tem palavra sobrevive mais tempo!

. O PSB vive um dilema trágico; as chances da prefeita Socorro Neri de ir para 2º turno estando no Progressistas são maiores, mas como fica o César Messias?

. Vai no pacote! Vai que é tua, Petecão!

. O senador Sérgio Petecão (PSD) é o grande articulador do Palácio Rio Branco, faltou habilidade aos demais.

. Ás vezes, um prefeito eleito tira mais votos do que soma em uma eleição para o governo tal o desgaste.

. Nunca entre numa briga de dois políticos adversários, lá na frente eles fazem as pazes e você se lasca.

. Política é como a rede da vovó; vai e vem o tempo todo!

. A paranoia do corona vírus é tanta que o cara entope a casa de comida achando que vai faltar alimento!

. Calma, ainda não é grande tribulação do Apocalipse!

. Segundo a profetiza aqui de casa, a Maria Rosa, o corona vírus é apenas “o princípio das dores”!

. Vai ter mais é Rosa?

. “Vai, com Deus não se brinca; toda soberba, todo orgulho, toda obstinação, toda maledicência vai a juízo”!

. Tipo os dias de Noé, como disse Jesus!

. Quê mais, Rosa?!

. “Tem que vir arrependimento no coração das pessoas pelo mal que fazem…Eis que o machado está posto na raiz da árvore; todo ramo que não produzir bons frutos será cortado e lançado no fogo”!

. Será que tudo isso é verdade, Maria Rosa?!

. “Por via das dúvidas é melhor acreditar, vai que né…”!

. Os tucanos e o MDB se abraçaram em Cruzeiro do Sul!

. Boa característica do Gladson Cameli (da pessoa, não do governador):

. Não guarda rancor de ninguém!

. O amor sempre vencerá o ódio; o amor vencerá o mal!

. Fica em casa, vamos derrotar o corona!

. Bom dia!