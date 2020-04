Mega-Sena sorteia nesta quarta R$ 4,8 milhões após dois prêmios acumulados

Em meio à pandemia do Covid-19, muita gente pode fazer uma “fézinha” sem se aglomerar. A Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira (1º) um prêmio estimado em R$ 4,8 milhões, acumulado a dois concursos.

As seis dezenas do concurso 2.248 serão sorteadas a partir das 18h no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

As apostas podem ser feitas até 17h (horário de Rio Branco) em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa, em todo o país, ou pela pela internet, no portal Loterias Caixa. A cartela, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

A última decisão judicial proferida nesta terça-feira retornou as lotéricas à lista de atividades essenciais nesta pandemia.