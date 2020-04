Mapa mostra bairros que concentram 41,2% dos casos de coronavírus em Rio Branco

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) produziu mapas por geoprocessamento onde é possível observar que, de 34 casos confirmados de Covid-19 em Rio Branco, 41,2% casos estão concentrados nos bairros Morada do Sol, Bosque e Manoel Julião.

Há registros ainda de casos isolados em outros 20 bairros da capital. Os dados citados foram produzidos pela Secretaria de Estado da Saúde e estão no Boletim Nº 11 do Covid-19 no Acre.

Até o dia 31 de março, o Acre registrou 42 casos confirmados: 34 em Rio Branco, sete em Acrelândia e um em Porto Acre. Em Rio Branco, 63,4% (21) são do sexo masculino e 36,6% (13), do sexo feminino. Quanto à faixa etária, a maior proporção de casos encontra-se entre 30 e 49 anos para o sexo masculino e 30 a 39 anos para o sexo feminino.

Com essa ferramenta, é possível acompanhar a evolução geoespacial das ocorrências e definir estratégias para evitar a contaminação comunitária pelo coronavírus. “Com os mapas, a Sesacre pode agir com o enfoque territorial estratégico do monitoramento, podendo prever os vetores de contágio e tomar medidas espaciais adequadas para o controle se os casos estiverem concentrados em determinada região”, avalia Eufran do Amaral.

(Com Embrapa)