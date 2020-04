LATAM volta atrás e decide manter apenas um voo semanal em Rio Branco

Os porões das aeronaves são de grande importância neste momento para o transporte de cargas, material hospitalar e medicamentos paras as unidades de saúde do Norte do Brasil em momento de aumento dos casos de coronavírus.

A LATAM voltou atrás e decidiu manter em abril no Acre apenas um voo por semana no Acre. Na semana passada o ac24horas mostrou com exclusividade que a companhia, a antiga TAM, manteria três voos semanais em Rio Branco, mas agora a empresa voltou atrás e suspendeu todos os voos de Rio Branco para Brasília. Os voos de Rio Branco para Guarulhos (SP) serão operados até 30 de abril somente ao domingos.

Um acordo firmado entre as companhias aéreas e o Governo Federal garantiu que todos os estados teriam ao menos voos de uma empresa aérea. A Gol terá apenas um voo de Rio Branco para Brasília operado semente às terças-feiras. A Gol suspendeu em março deste ano todos os voos de Rio Branco para Cruzeiro do Sul.

A decisão da LATAM e a da Gol de operar apenas uma frequência foi tomada após a queda brusca no número número de passagens aéreas vendidas para viagem no mês de abril. Quem precisar de viajar de Rio Branco para Brasília encontra passagens de dia e volta nos voos da Gol por R$ 533.83, valor com todas as taxas incluídas.

A LATAM está vendendo passagens de ida e volta de Rio Branco para Guarulhos por R$ 1.833,83, valor com todas as taxas incluídas. A pesquisa foi feita para viagem no mês de abril. Esse valor é abusivo e cabe providências por parte dos órgãos de defesa do consumidor do Acre. (Confira na imagem acima). A companhia pode ser penalizada por abuso econômico já que é a única a operar nesta rota.

Aviões poderiam transportar medicamentos e insumos para hospitais

A LATAM também decidiu manter um voo semanal de Boa Vista para Brasília. A Gol também vai operar uma frequência semanal entre Brasília e Boa Vista. Os porões das aeronaves seriam de grande importância para o transporte de cargas, material e medicamentos paras as unidades de saúde do Acre e de Roraima em momento de aumento dos casos de coronavírus.

O ac24horas entrou em contato com a LATAM, mas a companhia se limitou a dizer que nos próximos dias fará a divulgação sobre a sua malha aérea para o mês de abril. Assim que a companhia se posicionar sobre o valor das passagens, vamos atualizar esse post.

