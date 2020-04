Hospital Santa Juliana cederá 20 leitos de UTI para o Estado

Para ajudar o governo do Acre no combate ao novo coronavírus (Covid-19), o Hospital Santa Juliana vai ceder, gratuitamente, 20 leitos da nova Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) para atendimento exclusivo aos pacientes em estado grave do Covid-19.

A parceria ficou acertada, após reunião do governador Gladson Cameli na quarta-feira, 1º de abril, com o bispo da Diocese de Rio Branco, Dom Joaquim Pertiñez.

O ato que prevê a parceria entre governo e o Hospital será formalizado nesta quinta-feira, às 10h, em Coletiva de Imprensa.

Segundo informações repassadas ao ac24horas, ficou definido que a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) será responsável por coordenar o processo de ocupação dos leitos de UTI no Hospital Santa Juliana.

O termo de cessão estabelece que o Hospital ceda o espaço físico e os equipamentos, enquanto que o Governo do Estado irá fornecer os insumos e as equipes de profissionais.