Governo e prefeitura destacam medidas de ajuda para evitar quebradeira no comércio

Com a prorrogação da quarentena até o dia 15 de abril e a insistência das autoridades em fazer com que as pessoas entendam a importância de ficar em casa neste período, cresce também a preocupação com a situação dos comerciantes que impossibilitados de abrir suas portas provoquem uma grave crise financeira.

Socorro Neri disse que estuda algumas medidas para ajudar os pequenos empreendedores. ‘Estamos estudando a suspensão da taxa de permissionário e até a isenção neste período”, explica.

Sobre a reclamação do setor comercial das medidas anunciadas pelo governo até aqui, Gladson afirmou que tem feito o que está a seu alcance. “Nós estamos fazendo tudo que é possível. Agora da forma como querem não vai acontecer. Eu não vou mudar minha opinião, já que estamos sendo orientado por especialistas. Eu não posso dá um salto maior que a perna”, disse.

O governador afirmou ainda que vai esperar o comportamento do coronavírus ao longo dos próximos dias para decidir se é possível algum de tipo de flexibilização das medidas até agora adotadas. “Tudo é na base do diálogo. Vamos aguardar como fica a situação e decidir. O importante é garantir o emprego das pessoas, sem colocar em risco a vida de ninguém”, afirma Gladson.