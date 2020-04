Governo e prefeitura anunciam que quarentena será prorrogada por mais 15 dias

Em uma coletiva conjunta, o Governo do Estado e a Prefeitura de Rio Branco anunciaram no final da manhã desta quarta-feira, 1, em uma conversa com jornalistas sobre a manutenção e a adoção de novas medidas de contenção ao coronavírus no Acre.

Umas das principais novidades foi o anúncio de que a quarentena para que as pessoas fiquem em casa vai ser estendida até o próximo dia 15 de abril.

“Precisamos ampliar esse decreto pelo menos até o próximo dia 15 de abril. Nosso compromisso é preservar vidas. Nada é mais importante que a vida de cada acreano neste momento”, disse Gladson Cameli.

A prefeita Socorro Neri se mostrou incomodada com a movimentação nas ruas de Rio Branco de pessoas que não estão exercendo atividades essenciais. “O poder público tem tomado as medidas necessárias para conter a proliferação do vírus, diagnosticando e tratando, mas contando com a participação da sociedade. A melhor ajuda que temos é que as pessoas fiquem em casa. É inadmissível que decretos municipal e estadual não sejam respeitados. Se estivessem circulando só quem tá trabalhando em atividades essenciais não teríamos toda essa movimentação”, disse Socorro.

Por causa da grande circulação de pessoas, desobedecendo a orientação de ficar em casa, Gladson afirmou que não está descartado o toque de recolher. “Tem a possibilidade de toque de recolher para evitar aglomeração, se for preciso. Vamos sentar e analisar e decidir se usamos o poder de polícia. É preciso manter fechado quem não está autorizado a ficar aberto. Nossa preocupação é com as pessoas”, explica o governador.

Uma fala do governador deixou claro que a pandemia do coronavírus realmente trouxe aproximação e afinidade com a prefeita Socorro Neri. “Ontem, tivemos um momento à sós e fizemos a opção de cuidar de vidas, cuidar das pessoas. Não estamos aqui preocupados com eleição, não posso pensar em eleição quando a vida das pessoas está em risco”, disse o governador.