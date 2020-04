Governo divulga resultado da prova objetiva do processo seletivo do Iapen e Idaf

O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG), divulgou nesta quarta-feira, 1, o resultado preliminar da prova objetiva, para contratação temporária de profissionais de nível médio e superior, do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) e do Instituto de Defesa Agropecuária Florestal (IDAF).

O candidato poderá interpor pedido de revisão contra o resultado preliminar da Prova Objetiva, por meio de link disponível no site www.ibade.org.br, das 8h do dia 02/04/2020 até as 18h do dia 03/04/2020, observando o horário local da cidade de Rio Branco/AC.

Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao Concurso Público por meio dos telefones 0800 668 2175 / (21) 3674-9190 e3527-0583 – Rio de Janeiro – 68 3025-0735 – Rio Branco, pelo e-mail [email protected]

Para ver o resultado, clique aqui.