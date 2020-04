Gladson Cameli: “Não posso pensar em eleição enquanto pessoas podem morrer”

O governador Gladson Cameli (Progressista) afirmou que fez um pacto com a prefeita Socorro Neri (PSB) de não falar em eleição enquanto perdurar a pandemia do coronavírus, a Covid-19. “Tive um encontro só eu e a prefeita Socorro e não vamos falar em eleição porque a prioridade agora são as vidas”. A declaração foi dada durante a coletiva sobre o coronavírus no Horto Florestal.

Segundo ele, todos sabem do que se trata, referindo-se implicitamente ao debate político para a definição de um candidato a prefeito do seu grupo politico. Nos últimos dias tem se intensificado nos bastidores a tensão entre partidos aliados com vistas as eleições municipais, principalmente na capital.

O prazo estipulado pela legislação eleitoral para quem vai concorrer se encerra dia quatro, em que necessariamente, os candidatos a prefeito e vereadores deverão estar filiados aos partidos.