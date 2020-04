Gerlen Diniz diz que Roberto Duarte não desce do palanque nem com a pandemia

O deputado Gerlen Diniz (Progressistas) rebateu nesta terça-feira (1º), em sessão ordinária online, o colega Roberto Duarte (MDB) rechaçando que esteja a serviço de grupos empresariais. “O deputado não desce do palanque nem em uma pandemia. Diz que eu quero defender empresários, mas conheço poucos empresários”, afirmou.

Segundo ele, o momento é para seriedade. “Estou aqui defendo a população, a legalidade, não é hora de ficar acusando A, B ou C”.

Segundo ele, as regras devem ser seguidas e os deputados não podem entrar em pânico. “Vivemos sob o império da lei”, disse.

Em aparte, o deputado José Bestene (Progressistas) disse concordar com o líder do governo e fazer com que a Aleac trabalhe pela constitucionalidade. “Esse momento é de muita responsabilidade de todos nós. O governador Gladson tem feito o impossível. Eles estão demonstrando o amor deles para reduzir essa pandemia que toma conta do mundo inteiro”.

Bestene citou ainda que o MP e TCE deveriam ser chamados para o debate acerca dos projetos tidos como emergenciais.