Criminosos invadem residência e executam homem com vários tiros, no bairro Liberdade

Cássio Pereira de Queiroz, de 30 anos, foi morto a tiros e encontrado por populares na tarde desta terça-feira (31) em uma casa localizada no bairro Liberdade, antigo Dom Moacir, na BR-364, em Rio Branco

De acordo com informações da Polícia, Cássio estava em casa quando homens não identificados invadiram sua residência, o renderam e efetuaram vários tiros. A vítima foi atingida na região do peito e abdômen e caiu ao lado de sua cama. Após a ação os criminosos fugiram do local sem roubar nada da residência.

A ambulância do SAMU foi acionada, mas ao chegar ao local, ele já se encontrava morto.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do Perito Criminal. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavérico. O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A polícia acredita que a motivação do crime foi um acerto de conta.