Covid-19: Fernanda Hassem reforça ações de prevenção e segue as medidas do governo

A prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, participou de uma reunião via videoconferência com o governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, e prefeitos dos demais municípios acreanos. O objetivo foi reforçar a necessidade da prorrogação das medidas restritivas adotadas no Estado para manter o isolamento social, além de trocar experiências e alinhar as ações conjuntas de enfrentamento à Covid-19 no Acre.

Durante o encontro pela internet, prefeitos, secretários de saúde e diretores de hospitais descreveram a situação nas suas cidades e os desafios enfrentados com o crescimento do número de casos do novo coronavírus.

De acordo com a prefeita Fernanda Hassem o município segue acompanhando as ações que o governo vem tomando e intensificado todas as ações sanitárias. “Quero aproveitar e agradecer aos policiais militares, civis e os bombeiros que tem sido parceiros da prefeitura de Brasiléia nas ações de prevenção e conscientização que o município e Estado vem realizando. Nós também publicamos dois decretos municipais onde suspendem as aulas nas escolas do município, suspende atendimento ao público nos prédios da prefeitura e criamos uma unidade de referência em atendimento ao Covid-19 entre outras ações que desenvolvemos nas ruas”, destacou Fernanda Hassem.