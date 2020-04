Marcio Bittar solicita contratação de médicos sem Revalida

Em ofício encaminhado nesta terça-feira (31) ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o senador Marcio Bittar (MDB-AC) solicitou a contratação temporária de médicos formados no exterior que ainda não tenham feito o exame de revalidação do diploma no Brasil, conhecido por Revalida.

A medida, segundo o senador, seria uma exceção a ser adotada em razão do grave momento pelo qual passa o país, com o advento da pandemia do novo coronavírus.

No ofício, Bittar afirma haver necessidade de pessoal médico apto ao atendimento dos cidadãos nas unidades de saúde.

Ele ressaltou que o Brasil já contratou profissionais formados no exterior e sem revalidação do diploma, por meio do programa Mais Médicos. “Sem que houvesse uma pandemia como a que enfrentamos nesse momento”, diz o texto.

Marcio Bittar lembrou ainda que a proposta de um novo Revalida tem sido um compromisso do deputado federal Alan Rick (DEM-AC) na Câmara Federal.

“Com essa iniciativa, me somo a Alan na luta por mais profissionais da medicina para atender a população neste momento de pandemia”, disse ele.