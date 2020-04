Ataques ao comércio crescem com pandemia e PM monta ação especial para conter criminosos

Perto de 160 ocorrências de roubos, arrombamentos e ataques a estabelecimentos comerciais ocorreram no Acre nos últimos quinze dias, no período que coincide com o anúncio dos primeiros casos suspeitos de coronavírus no Estado.

Do dia 15 a 22 de março, a polícia recebeu 90 ocorrências de furtos, roubos e arrombamentos. Na semana seguinte, do dia 22 ao 28, o número baixou para 60.

Para enfrentar essa onda, a PM disse que vai aumentar o efetivo com mais 65 policiais exclusivamente para a segurança desses pontos na cidade e evitar os saques ás lojas.

Nesta terça-feira (31) o comando da PM se manifestou sobre as iniciativas que a corporação vem adotando contra a criminalidade e o avanço do coronavírus no Acre.

“Oficiais e praças, sejam do serviço administrativo ou que estavam à disposição de outros órgãos, em cursos de formação e até mesmo os que compõem a Banda de Música da PMAC, foram deslocados para reforço. Eles somam forças aos que já estão diuturnamente nas ruas, em ações que buscam conter a criminalidade, bem como a propagação do vírus. A Polícia Militar está com toda a sua capacidade operacional nas ruas. Intensificamos o policiamento ordinário, estamos com um efetivo de, aproximadamente, 500 policiais por turno”, disse o comandante-geral da PMAC, coronel Ulysses Araújo. (PM/JAC)