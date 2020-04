Aleac aprova calamidade pública em 4 cidades e convoca nova sessão para esta quinta-feira

A Assembleia Legislativa aprovou nesta quarta-feira (1) os decretos de calamidade pública por causa do Covid-19 dos municípios de Plácido de Castro, Acrelândia, Tarauacá e Rio Branco. Os decretos municipais foram avalizados pelos deputados e não vereadores de suas cidades por questão relacionada às leis orgânicas.

Com isso, os prefeitos podem fazer os remanejamentos orçamentos que lhes convier para o enfrentamento à pandemia do coronavírus. A situação sanitária mais crítica é a de Acrelândia, que até a tarde desta quarta tinha sete casos positivos do Covid-19.

Vários deputados pediram e conseguiram a sessão para esta quinta-feira (2) tendo em vista a emergência sanitária vivida pelo Acre. O líder do governo, Gerlen Diniz, disse que a ampla maioria dos projetos em análise na Comissão de Constituição e Justiça são inconstitucionais e sua aprovação pode complicar ainda mais a situação. “Todos os deputados aqui não querem jogar casca de banana para o governo pisar. Os projetos são bons, não são inconstitucionais”, disse o deputado Jenilson Leite.

José Bestene (Progressistas) disse que “o pior ainda está por vir no cenário econômico”.