Aldemir Sales é pré-candidato a prefeito em Epitaciolândia pelo Solidariedade

O vereador eleito pelo PT em Epitaciolândia, Aldemir Sales será o pré-candidato a prefeito pelo Solidariedade, partido que se filiou na manhã desta quarta-feira (1). O presidente do partido, Israel Milani e o ex-prefeito André Hassem, participaram do ato de filiação.

Após a pandemia do Covid-19, o partido e Aldemir Sales preparam um grande ato de filiação e o lançamento oficial de sua pré-candidatura. O PT sofre um duro golpe com a saída de Almir que era uma das principais lideranças do partido na fronteira.

O empresário José Ivonaldo, o “Pui”, que representa o Solidariedade no município, disse que Aldemir Sales chega para somar e estabelecer um trabalho de fortalecimento da sigla na região. “Estamos a cada dia construindo e dialogando com todos”, acrescentou o empresário.

Chapas fortes no interior – O presidente do Solidariedade no estado do Acre, Israel Milani, afirma que a sigla tem sido muito fortalecida com várias adesões na capital e no interior.

“Já temos pré-candidatos a prefeito confirmados em Rio Branco, Bujari, Capixaba e Epitaciolândia. Além disso, temos chapas fortes para concorrer ao cargo de vereador. Seguimos conversando e filiando, essa eleição vai marcar uma nova fase do partido no Acre” disse Israel.