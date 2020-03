Vigilância Sanitária ameaça Supermercado Araújo de interdição por aglomeração

A 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco, concedeu Mandado de Segurança (MS) a Rede de Supermercados Araújo que estava sendo ameaçada de interdição caso não adotasse medidas contra a aglomeração de pessoas.

Segundo a decisão cautelar, a Vigilância Sanitária de Rio Branco estaria utilizando o Decreto Estadual 5.496, que prevê medidas temporárias para enfrentamento da emergência de saúde pública contra o Covid-19, mas que não prevê a punição aos estabelecimentos.

“Assim, em que pese a aparente salutar medida adotada pela autoridade impetrada, nesse sentido, em tendo notificado o impetrante para manter o controle de clientes de forma a não permitir o agrupamento ou aglomeração de pessoas e manter o controle de acesso de clientes ao supermercado, sob pena de interdição, ilegal se revela, ao menos em primeiro momento, o ato administrativo que se fundou no artigo 2º , inciso VI do Decreto estadual 5.496, de 20 de março de 2020, motivo pelo qual defiro a liminar vindicada, ao passo que determino que a autoridade impetrada que se abstenha de interditar os estabelecimentos pertencentes à impetrante com base nos termos da notificação de p. 30 e outras de igual conteúdo”, afirma o MS.

Caso a Vigilância Sanitária municipal descumpra a decisão provisória, os responsáveis podem ser enquadrados no crime de desobediência.