Uninorte doa materiais hospitalares para o Hospital Santa Juliana e Pronto-Socorro

O Centro Universitário Uninorte doou mais de 43 mil itens de proteção pessoal para a Prefeitura de Rio Branco, o Hospital de Urgência e Emergência e o Hospital Santa Juliana. Os itens foram divididos entre as três instituições com o intuito de reforçar os estoques dos materiais. Foram doadas luvas, toucas, máscaras, aventais, todos os materiais necessários para que o trabalho seja realizado com segurança.

Para Ricardo Leite, reitor da instituição, a Uninorte não possui apenas o compromisso de formar profissionais, mas de contribuir para o bem-estar da sociedade, ajudando no que for necessário. “Nosso compromisso é com as pessoas e com a sociedade”.