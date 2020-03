Senado aprova distribuição de merenda às famílias com filhos na rede pública

O Senado aprovou nesta segunda-feira (30) o projeto que estabelece a distribuição dos alimentos da merenda escolar às famílias dos estudantes que tiveram suspensas as aulas na rede pública de educação básica devido à pandemia do coronavírus. A rede estadual do Acre é de cerca de 150 mil estudantes, mas não se sabe se todos terão acesso ao benefício.

De acordo com o projeto, o dinheiro do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) continuará a ser repassado pela União a estados e municípios para a compra de merenda escolar.

Como as escolas públicas estão fechadas por causa da pandemia, os alimentos deverão ser distribuídos imediatamente aos pais ou aos responsáveis pelos estudantes matriculados nessas escolas. O texto vai à sanção do presidente Jair Bolsonaro.

Fonte: Agência Senado