Sesau diz que familiares do acreano morto por Covid-19 estão em isolamento

Em nota, a Secretaria de Saúde de Alagoas confirma a morte do acreano de 63 anos em decorrência do Covid-19. Ele era diabético, segundo as autoridades daquele Estado e morreu internado em hospital de Maceió.

“Segundo o prontuário médico, ele era diabético e seus familiares estão em isolamento domiciliar, sendo monitorados pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS)”, diz a Saúde alagoana.

É a primeira morte por Covid-19 em Alagoas. Leia a nota da Sesau:

NOTA À IMPRENSA

ALAGOAS REGISTRA 1º ÓBITO PELA COVID-19

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) informa que, nesta terça-feira (31/03/2020), foi confirmado o primeiro óbito pela Covid-19 em Alagoas, conforme exame realizado pelo Laboratório Central de Alagoas (Lacen/AL). A Sesau esclarece que a vítima, do sexo masculino, tinha 63 anos, e estava internada com respiração artificial.

A Sesau salienta, ainda, que a vítima é natural do Acre e residia na capital alagoana há seis meses, não havendo histórico de viagem para fora do Estado. Segundo o prontuário médico, ele era diabético e seus familiares estão em isolamento domiciliar, sendo monitorados pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS).