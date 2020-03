Prefeitura diz que incidência da dengue caiu 67% em Rio Branco

O Boletim Informativo da Dengue em Rio Branco mais atualizado diz que o município notificou de 8 a 14 de março 855 casos da doença, representando uma redução de 67% em comparação a igual período de 2019.

No período foram registrados 49 casos suspeitos, com 24 confirmados, totalizando 419 pessoas com dengue das 855 notificadas, segundo informou o secretário Municipal de Saúde, Oteniel Almeida. “A campanha de combate à dengue, que normalmente acontece a partir de janeiro, foi antecipada por orientação da prefeita Socorro Neri e as ações foram iniciadas ainda no mês de novembro de 2019. A preocupação é que não haja aumento no número de casos e que a situação permaneça controlada. Mesmo com a pandemia do coronavírus as equipes vão continuar trabalhando”, afirmou Oteniel.

Entre os bairros de maior incidência de focos do mosquito Aedes aegipty estão aeroporto Velho, Cidade do Povo, Chico Mendes e Conjunto Esperança.