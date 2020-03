Política é como novela!

Se voltássemos no tempo, mas precisamente no fim da apuração das eleições de 2018, veríamos o governador Gladson Cameli (Progressista), o vice-governador Major Rocha (PSDB), os senadores Márcio Bittar (MDB) e Sérgio Petecão (PSD), além de sete deputados federais e 18 estaduais abraçados comemorando a vitória. Mas tudo na vida que se percebe através dos sentidos é uma espécie de movimento. Tudo muda o tempo todo. Já se passaram 15 meses daquele dia festivo “cheio dos guizos falso da alegria”, como cantaria Vicente Celestino em “O Ébrio”.

Que nada, a alegria era verdadeira. É que a política também é como as ondas do mar, um vai e vem frenético que afasta e aproxima as pessoas. Ás vezes estão juntas trocando afagos, cafunés e juras de amor eterno; em outro momento tapas, traições, xingamentos, produzindo fake news contra os antigos aliados. É o que acontece no governo atualmente. Como na música do Zezé de Camargo e Luciano: Entre tapas e beijos.

Não dá mais para juntar na mesma sala os que venceram a eleição de 2018. O mesmo ocorre nos municípios. Vai alguns exemplos: Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Sena Madureira, Rio Branco, Senador Guiomard, Brasiléia e assim sucessivamente. Quanto aos partidos, não tem importância nenhuma. É como trocar de roupa de acordo com a conveniência da festa. Antigos aliados são agora inimigos ferrenhos. Más, já pensou se a vida fosse estática? Parada “que nem água de açude”? Qual seria a graça? Nenhuma, seria uma pasmaceira! É como uma novela; os políticos são os atores e o povo assistindo os capítulos se desenrolarem. Qual será o próximo? Nada impede que antigos inimigos também se juntem.

“Antes de diagnosticar a si mesmo com depressão ou baixa autoestima, primeiro tenha certeza de que você não está, de fato, cercado por idiotas”. (Sigmund Freud)

. Com o fim da Frente Popular capitaneada pelo PT, a política deixou de ser estática, quase previsível.

. O senador Petecão (PSD) ao ver um início de fissura política entre o Palácio Rio Branco e o prédio do antigo CERDA, onde ficava o gabinete da Dra. Nazaré Lambert, entrou por ela se reaproximando do centro do poder

. É que ele andava muito na periferia!

. De Xadrez só me ensinaram a forma como as pedras se movimentam e o tal xeque pastor; mas a política é um verdadeiro jogo de xadrez.

. Quem sabe, sabe; quem não sabe cai fora!

. Por onde anda a secretária Eliane Sinhasique; a pequena notável?

. É melhor ter um conselho político do que não ter nenhum!

. A Leila se filia hoje ao MDB sem reuniões, festas ou celebrações; tudo na base do álcool gel.

. O MDB comprou um carro bastante avariado em Senador Guiomard, já fora de linha inclusive, quilometragem vencida.

. Alguns dirigentes do PSB (tido como ideológicos) estão bem perto de perder a empáfia carregada por anos.

. Se a prefeita Socorro Neri for mesmo para o Progressista…é claro!

. Pode ser que sim; pode ser que não!

. Cada eleição é uma eleição diferente!

. Lar doce lar!

. Bom dia!