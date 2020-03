Nicolau Júnior conduz primeira sessão virtual da história da Assembleia Legislativa do Acre

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior (PP), conduziu nesta terça-feira (31) a primeira sessão virtual da história parlamento acreano. A sessão remota que foi transmitida pelo YouTube e Facebook, contou com a participação de 23 deputados estaduais.

O presidente da Aleac destacou a importância das sessões online bem como da continuidade das atividades legislativas nesse momento de pandemia.

“Estou muito feliz de ter conduzido a primeira sessão virtual da história da Aleac. Decidimos adotar essa medida para que a população tenha acesso a tudo que é discutido e decidido no plenário, especialmente neste momento em que o isolamento social é essencial”, frisou o progressista.

Ainda de acordo com Nicolau Júnior, as sessões remotas darão condições ao Poder Legislativo de debater e aprovar projetos importantes que podem auxiliar as ações de combate ao coronavírus neste período de isolamento social.

“Hoje, foi a nossa primeira sessão e graças a Deus ocorreu tudo dentro do previsto. Através desse método ajudaremos o Executivo nesse momento de combate ao novo coronavírus. Nossa atuação é necessária, não podemos parar”, enfatizou o parlamentar.

Durante a sessão, dezenas de matérias importantes foram apresentadas como ações de combate à pandemia. Os projetos serão discutidos nas comissões e votados em caráter de urgência.