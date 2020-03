Mais de 153 mil EPIs chegam ao Acre nesta 1ª semana de abril contra coronavírus

O Acre está recebendo mais de 153 mil unidades de equipamentos de proteção aos profissionais que atuam diretamente no enfrentamento ao coronavírus no Estado. A lista com os EPIs foi divulgada nesta terça-feira (31) pelo Ministério da Saúde.

Entre os itens repassados ao Acre estão 250 óculos de proteção, 55.000 máscaras cirúrgicas e 2.600 sapatilhas. Há também álcool etílico, luvas máscaras, aventais e toucas.

Trata-se da terceira e última remessa de EPIs usados por profissionais de saúde que realizam atendimento dos pacientes infectados pelo coronavírus, em todo o país. O material chega nesta primeira semana de abril.

Até esta quinta-feira (2), a região Norte e alguns Estados do Nordeste receberão os kits. Conforme o MS, a distribuição dos itens para os Estados nortistas e nordestinos será realizada com apoio da Força Aérea Brasileira (FAB), que transportará 18 toneladas em equipamentos.

Os materiais foram adquiridos pelo Ministério da Saúde por meio de cinco editais de compra emergencial publicados entre os meses de fevereiro e março no Diário Oficial da União (DOU).