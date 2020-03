IDAF e Vigilância apreendem mais de cem quilos de carne clandestina em Cruzeiro do Sul

Uma ação conjunta entre o Instituto de Defesa Animal – IDAF e a vigilância Sanitária de Cruzeiro do Sul Acre, apreendeu na ultima sexta-feira, dia 27, 115 quilos de carne de origem clandestina, que seria comercializada no Mercado da cidade.

Os fiscais receberam denúncia anônima de que um carro saveiro trafegava na cidade com uma carne bovina para entregar em estabelecimento municipal de carne.

Marcos Rodrigo, responsável pela Inspeção do IDAF no Juruá relata que a fiscalização constatou que o abate do gado foi feito de forma clandestina, sem serviço de inspeção sanitária. “Fizemos a apreensão e inutilização dos 115 quilos de carne”, declarou.