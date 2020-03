Gripe: mais de 22 mil pessoas já foram vacinadas em Rio Branco

Cerca de 22,6 mil idosos e profissionais da saúde já foram vacinados contra a gripe em Rio Branco desde em uma semana de campanha. A estratégia para vacinar sem provocar aglomerações consta de visita às residências e abrigos, além da aplicação do remédio sem que a pessoa tenha de sair do carro. Isso ocorre no antigo pátio do Detran, em frente ao 7º BEC.

“Com essas estratégias adotadas, podemos atingir um público bem-maior e estamos evitando que os idosos se exponham em aglomerações em busca da vacina”, disse o secretário de Saúde da capital, Oteniel Almeida.

A campanha segue até o dia 15 de abril. A vacina não tem ação contra o coronavírus, mas imuniza idosos contra a influenza e facilita o diagnóstico para Covid-19.