Governador de Alagoas informa morte de acreano por coronavírus

O governador de Alagoas, Renan Filho, postou nesta terça-feira (31) em suas redes sociais a confirmação da morte por coronavírus de um acreano de 63 anos. Ele vivia há algum tempo em Maceió.

Um sobrinho do falecido residente em Rio Branco disse na noite desta segunda-feira (30) que a família aguardava a certidão de óbito do tio para divulgar a causa mortis.

Não havia certeza se o coronavírus foi o causador da morte. Se confirmar, será a primeira morte em Alagoas pelo Covid-19.

O governador alagoano lamentou o falecimento do acreano. “Com pesar informo que tivemos hoje a primeira morte por Covid-19 em Alagoas. O paciente, cidadão acreano de 63 anos, residia em nosso estado há seis meses, não tinha histórico de viagem e estava internado com respiração artificial em leito de tratamento intensivo na UPA do Trapiche”, postou Renan Filho.