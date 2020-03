Falta de projetos e coronavírus fazem grandes obras do governo do Acre não saírem do papel

As ambições do governo do Acre de ver as grandes obras sendo executadas em 2020 para gerar milhares de empregos foram frustradas por dois motivos: a falta de projetos e a pandemia de Coronavírus (Covid-19) que infectou dezenas de acreanos até o momento e desencadeou uma crise sem precedentes em todo o planeta.

Desde o ano passado, a atual gestão do Palácio Rio Branco tem em suas contas mais de R$ 1 bilhão para execução de obras de infraestrutura, entre as principais, considerada as meninas dos olhos do governador, os dois viadutos: um na rotatória da AABB e outro na Corrente, localizado no Segundo Distrito. Até mesmo a finalização do Anel viário de Brasiléia e Epitaciolândia estariam comprometidos para este ano, cuja a licitação está em andamento.

A falta de projetos foi parcialmente reconhecida pelo secretário de Infraestrutura,Ítalo Medeiros, que destacou ao ac24horas que “o governo está com uma capacidade muito boa de captar recursos, mas tem uma certa limitação no desenvolvimento de projetos”, disse o gestor, ponderando que essa limitação é uma realidade em todos os governos, inclusive Federal.

Explicando a “limitação no desenvolvimento de projetos”, o secretário explicou: “Há necessidade de estudos técnicos específicos, por exemplo: sondagens, ensaios de laboratório de concreto, estudos de tráfego e outros. Há algumas especialidades que o Governo não dispõe no quadro. Para sanar essas limitações, contrataremos consultoria”.

Medeiros revelou que o Estado já tem várias licitações ativas na praça e enfatizou que “do recurso captado, nem todo montante já está disponível para apresentar projeto (ainda não virou Convênio)”, pontuou.

Sobre as grandes as obras, como por exemplo os viadutos da capital, a Seinfra reforçou que está trabalhando no projeto. “Entretanto, diante do cenário econômico, obras que impliquem em desapropriação (fonte: Recursos Próprios) teremos que rever. Caso do viaduto da AABB”, explicou o gestor destacando que o viaduto da corrente ainda passa por estudos e que este ano a expectativa é que seja lançado pelo menos o edital de licitação, porém os técnicos da pasta estão focados no projeto do Hospital de Acrelândia, obra voltada a saúde e que deverá ser priorizada pelo governo devido a pandemia de Covid-19.

Além do Hospital de Acrelândia, as obras prioritárias do governo são o INTO, Huerb (Bloco Novo), João Câncio (Sena Madureira), Hospital de Acrelândia e outras intervenções.

O ac24horas apurou que nas últimas semanas o governo do Estado começou a sondar as prefeituras da capital e interior para saber se elas têm a disponibilidade de apresentar projetos de obras. A ideia é que com auxílio dos gestores municipais, os recursos não sejam perdidos devido a dificuldade de ter projetos.

“Há projetos que são simples, por exemplo, quadras de esporte. Basta replicar outros projetos já concebidos, respeitando o padrão de cada município e autoria, por isso buscamos parcerias municipais. Queremos otimizar serviços, recursos e tempo”, explicou Italo.