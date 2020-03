Chapa quente em tempos de coronavírus

A política está parada em tempos de coronavírus. Certo? Completamente errado quem marcou esta resposta. A chapa está quente, fervendo. O PSDB deu o primeiro passo para sair do eixo de rotação do governo e visando a eleição majoritária de 2022, com a aliança que será sacramentada hoje em Cruzeiro do Sul, entre seus dirigentes e o prefeito Vagner Sales. Pelo acordo, confirmou ontem o Vagner Sales ao BLOG DO CRICA, caberá aos tucanos apontar o vice do candidato a prefeito do MDB, Fagner Sales. “Esperei demais pelo governador”, desabafou Vagner ao BLOG. O prefeito Ilderlei Cordeiro e o governador Gladson Cameli chamaram o empresário Neto da Cohab para ser filiar ao PROGRESSISTAS. “Se numa pesquisa o Neto estiver melhor do que eu, abrirei mão para ser ele o candidato a prefeito”, revelou ontem Ilderlei. Na capital há um encaminhamento para uma aliança entre o governador Gladson Cameli e a prefeita Socorro Neri. “Ela só não será nossa candidata se não quiser”, contou ontem ao BLOG uma fonte palaciana. O entrave: teria que deixar o PSB. Faz sentido com a reunião marcada para hoje entre a prefeita e o governador, quando será montada uma parceria administrativa entre governo e prefeitura para uma operação que irá beneficiar ruas, ramais, e bairros do município. O governo entraria com o suporte do seu maquinário e com todos os órgãos governamentais envolvidos. A desistência da deputada federal Vanda Milani (SD) de disputar a PMRB, sendo substituída por Luziel Carvalho, esquentou mais a chapa da sucessão municipal. O BLOG deu em primeira mão. O ex-deputado Ney Amorim e Tião Bocalom, embora sondados pelo PROGRESSISTAS, tiveram as candidaturas à prefeitura descartadas. Em Brasiléia, a ex-deputada Leila Galvão deixa o PT e se filia amanhã no MDB, para disputar a prefeitura. A chapa está quente em tempos de coronavírus. E vai virar brasa.

RESPIRA POLÍTICA

Seja qual for a situação, o Acre respira política 24 horas, seja no público ou no bastidor.

CIRANDA/CIRANDINHA

O governador Gladson e o senador Petecão (PSD) conversaram e apararam todas as arestas. A aproximação de ambos fortalecerá politicamente o governo, porque Petecão foi o candidato mais votado da última eleição. “Está tudo azul entre nós”, disse ontem Petecão ao BLOG.

QUEIMADO POR ADVERSÁRIOS

A realidade é que as relações entre o governador e o senador andaram azedas por contas de intrigas partidárias. O senador Petecão (PSD) sempre ressaltou que só disputaria o governo em 2022, caso Gladson Cameli não saia para a reeleição. Restabeleceu a verdade no encontro.

PISANDO NAS TAMANCAS

O ex-prefeito Tião Bocalom está pisando nas tamancas, estava dando como certo de que seria o candidato a prefeito da capital com apoio do governo. Foi informado ontem por um emissário palaciano de que não será. A tendência natural é que continue encostado no PSL.

PORTA-VOZ

O porta-voz da notícia para o Tião Bocalom foi o senador Sérgio Petecão (PSD).

NEY NO MDB

É como não deu certo uma candidatura à prefeitura de Rio Branco pelo PROGRESSISTAS do ex-deputado Ney Amorim, o que corria ontem nos bastidores políticos é que se filiará no MDB. Mas não deverá ser candidato a nada, a possibilidade é lançar um irmão para vereador.

LUZIEL, O DANADO!

O Luziel Carvalho é daqueles que não desiste nunca. Brigou até cair a última gota de suor para ser candidato a prefeito pelo PROGRESSISTAS, foi rifado, mas bafejado pela sorte, deverá ser candidato à PMRB pelo SOLIDARIEDADE. Luziel é danado! Será mesmo candidato a prefeito.

UMA MEDIDA OPORTUNA

A representação judicial impetrada pelo deputado federal Alan Rick (DEM) no MPF, pedindo a contratação de médicos brasileiros formados no exterior é uma medida oportuna, no momento do crescimento dos casos do coronavírus em todo país e da falta de profissionais.

VÃO BRINCANDO….

Vão brincando de terra plana, de que tem de acabar o isolamento social, e os casos dos contaminados pelo Covid-19 vão aumentando, já são 41 infectados pelo vírus, no Acre. E agora começou o pique. Ontem, o centro da cidade estava como um dia normal de movimentação.

MEDIDA CORRETA

Estou com o MPF e o MPAC de que o governador Gladson Cameli deve continuar com o decreto de isolamento social e não abrandar, até que haja recomendação das autoridades do sistema de saúde. Não tem de abrir. O idiota que quiser correr o risco de sair que corra.

FIQUEM EM CASA

As autoridades mundiais da Saúde apontam o isolamento social como o meio mais eficaz para brecar a contaminação do coronavírus. E vai se deixar de seguir a norma para ouvir leigos em matéria epidemiológica? O governador e a prefeita estão certos em adotar a orientação.

DEBANDADA NO PSB

Que não ia dar certo todo mundo sabia com cinco vereadores em uma chapa. É natural essa previsão de debandada no PSB. Quem é um candidato sem mandato que entraria num imprensado deste? O vereador Artêmio Costa já está pulando para o PROGRESSISTAS e outros dois vereadores vão esperar até sexta-feira, e se não verem a chapa completa pulam fora.

PODEM ANOTAR

Ou os dirigentes do PSB montam uma chapa completa até sábado ou vai espirar vereador do seu quadro para tudo que é lado. Não seria um cenário bom para a prefeita Socorro Neri, o que embala uma candidatura majoritária é o número de candidatos a vereador no apoio.

NÃO CONSIGO ENTENDER?

O PSB é na capital um partido nanico, sem bases políticas sólidas. Seus dois deputados não têm votação expressiva na capital, seus nichos são no interior, enfim, o PSB vive na verdade da imagem da prefeita Socorro Neri. Ou seja, na eleição municipal, o PSB não soma nada para a prefeita.

CANDIDATURAS CONFIRMADAS

Jamil Asfury (PSC), Jarbas Soster (AVANTE), Luziel Carvalho (SD), Minoru Kinpara (PSDB), Socorro Neri (PSB), Fernando Zamora (PSL), Roberto Duarte (MDB), são os nomes até aqui confirmados para disputar a prefeitura da capital. Um amplo leque de opções ao debate.

CONTINUAM EM MINORIA

As mulheres, embora em maior número no eleitorado, continuam minoritárias nas eleições.

LIDERANDO INFECÇÕES

A pequena Acrelândia é a campeã em casos do Covid-19, são seis infectados. É muita coisa!

DEFESA DO CONSUMIDOR

A deputada Juliana Rodrigues (PRB) é que mais tem saído na defesa do consumidor para que denunciem ao PROCON os aumentos abusivos de preços, tem muito espertalhão se aproveitando da crise do coronavírus e remarcando preços para cima.

SONHO DE VICE

O engenheiro Thiago Caetano é apontado como um dos que mudará de partido até o próximo sábado. Data fatal para novas filiações a quem vai concorrer a cargo eletivo este ano. A inclinação é se filiar no PRB, na esperança de vir a ser vice na chapa do Minoru Kinpara (PSDB).

MP, URGENTE!

A denúncia do governador Gladson que por conta do Covid-19 hospitais particulares subiram a diária nos leitos de UTI de 1.200 para 4 mil reais deve ser urgentemente apurada pelo Ministério Público. A se confirmar este fato é para se tomar medidas enérgicas contra o abuso.

OUTROS PROJETOS

O ex-deputado Luiz Calixto em postagem ao BLOG diz que, se sente lisonjeado com a lembrança do seu nome para um posto de relevo na Fazenda, mas ressalva ter outros projetos.

DIA D

Sábado é o “Dia D” para saber quem trocou ou não de partido. Algumas mudanças se confirmadas vão mexer com o atual cenário de candidaturas a prefeito da capital.

NOMES CONFIRMADOS

Fagner Sales (MDB) é o único nome confirmado para a disputa de prefeito de Cruzeiro do Sul. O prefeito Ilderlei Cordeiro ainda vai decidir, e o PSD vai definir entre Henrique Afonso e João Tota. O PT e o PCdoB não devem ter candidato majoritário no município.

FRASE MARCANTE

“Todo mundo quer comer na mesa do governo, mas ninguém quer lavar os pratos”. William Faulkner

PACOTE DA FRONTEIRA

A ex-deputada Leila Galvão (PT) se filia amanhã no MDB. Foi a informação que chegou agora via executiva do partido. Será uma solenidade simples para evitar aglomerações, por conta da pandemia do Covid-19. Disputará a prefeitura de Brasiléia, com um vice do PROGRESSISTAS.

NOME COTADO

O mais cotado para compor na chapa de vice será o vereador Joelso Pontes (PROGRESSISTAS).