Cerco sanitário está em praticamente em todo o Acre com barreiras rodoviárias e controle de voos

Além das barreiras implantadas pelas prefeituras, o Governo do Estado implantou bloqueio no posto da Tucandeira, na divisa entre Acre e Rondônia, e em Assis Brasil, nas ações contra o coronavírus.

Técnicos pedem para que as pessoas saiam de dentro do ônibus ou veículo e fazem uma entrevista perguntando se tem alguém com algum dos sintomas, como dor na garganta, febre.

Também está prevista a implantação de outra barreira após o município de Senador Guiomard, na rodovia AC-40.

Todas as prefeituras estão fazendo barreiras na entrada das cidades para verificar o fluxo de pessoas entrando e saindo de suas regiões. Cidades que não tem acesso rodoviário, como Jordão, estabeleceu rigoroso controle nos voos ao município.

Essas ações contam com apoio da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Exército 4º Batalhão de Infantaria e Selva e prefeituras.