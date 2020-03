Campanha “adote um autônomo” irá beneficiar mais de 200 famílias

Devido os crescentes casos de Coronavírus no Acre, muitos pais e mães de família estão sem trabalhar, especialmente àqueles que sobrevivem do comércio informal. Enquanto as políticas públicas tramitam na Câmara e no Senado para conceder uma renda mínima para sobrevivência de milhares de famílias, os amigos da Associação Olhar Diferente decidiram fazer a sua parte: lançar a campanha “Adote um Autônomo”.

Solidários, eles abandonaram a Campanha Páscoa Feliz , que iria presentear crianças carentes, para incentivar a doação de uma cesta básica para trabalhadores informais e pessoas do grupo de risco.

A corrente de solidariedade deu super certo e, em pouco mais de 48 horas, já foram arrecadadas 200 cestas básicas. A Associação conta com um cadastro permanente de famílias carentes, que são contempladas nas campanhas de arrecadação, e agora diante da necessidade soma-se os autônomos: vendedores de banquinha, picolezeiros, catadores de latinha e idosos do grupo de risco nos diversos bairros da capital acreana.

“Normalmente, temos o cadastro das famílias que participam de nossas atividades, mas esse é um caso excepcional. Toda ação surge de uma necessidade, e neste momento não poderíamos cruzar os braços. Na noite da última sexta-feira (27/03) percebemos que teríamos que mudar radicalmente o objetivo da nossa 3ª campanha Páscoa Feliz. Com a arrecadação na venda das rifas íamos doar Chocolates para as crianças, mas diante da situação resolvemos que o dinheiro arrecadado seria para comprar cestas básicas para doar as pessoas do grupo de risco e autônomos. Então nasceu a campanha Adote um Autônomo! Nossa campanha está sendo uma benção, graças a Deus”, explicou Karoliny Oliveira, idealizadora da Associação Olhar Diferente.

“As pessoas aderiram com força essa corrente do bem e em menos de 48h o projeto conseguiu dinheiro para 150 cestas básicas. A nossa prioridade no momento são os vendedores de banquinha, picolezeiros, catadores de latinha e idosos do grupo de risco. Para a entrega acontecer faremos um “tour” pelos bairros e então escolhemos o beneficiado. Também temos o cadastro das famílias que participam de nossas atividades”, destaca.

A Associação Olhar Diferente segue com a rede solidária para levar mais alimentos aos autônomos e quem participa concorre a uma cesta de chocolates da Cacau Show no valor de R$ 255, 00. Para adotar uma família e ainda concorrer ao prêmio basta efetuar a transferência de R$ 63,00, que corresponde ao valor de uma cesta básica de alimentos. Quem não puder doar uma cesta básica, poderá doar qualquer quantia acima de R$ 1,00 e também concorrer ao sorteio da cesta de chocolates. A conta da Associação para recebimento de doações em qualquer quantia é: Banco do Brasil, Agência: 2358-2, conta corrente: 58420-7. CNPJ: 34484351/0001-37

“Nesse momento, tudo é bem vindo. Estamos muito felizes, pois mostra que as pessoas vem acompanhando o nosso trabalho. E isso nos faz acreditar que estamos no caminho certo. Nesse momento, nosso sentimento é de gratidão a Deus e a todas as pessoas que doaram. Mas não para por aí, a campanha segue. Quem quiser nos ajudar é só entrar em contato, ou fazer transferência bancária”, explica.