Bancada federal do Acre reforça destinação de emendas no combate ao coronavírus

Deputados federais e senadores acreanos asseguraram ao governador Gladson Cameli nesta terça-feira, 31, apoio irrestrito ao Governo do Estado e às 22 prefeituras municipais na destinação de emendas para ajudar nas ações de combate à pandemia do novo coronavírus.

A garantia foi dada pelos deputados federais Alan Rick, Jéssica Sales, Manuel Marcos, Perpétua Almeida e Vanda Milani; e pelos senadores Marcio Bittar, Mailza Gomes e Sérgio Petecão. Obedecendo orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), a reunião realizada na Casa Civil foi transmitida para a maioria dos parlamentares por meio de videoconferência.

Na oportunidade, o governador Gladson Cameli explicou quais medidas estão sendo executadas na rede pública de Saúde para atender a população. Uma delas diz respeito a implantação de novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e montagem de dois hospitais de campanha.

“Acabamos de conseguir mais 20 leitos de UTI do Hospital Santa Juliana, que nos foram oferecidos pelo bispo Dom Joaquim e que vamos arcar apenas com o custeio dos profissionais. Além disso, o Estado já está se preparando para montar um hospital de campanha no estádio Arena Acreana, aqui em Rio Branco, e também outro em Cruzeiro do Sul, nas dependências do Hospital Dermatológico”, frisou o governador Cameli.

Atualmente, o Acre ampliou 55 vagas em leitos de UTI. Caso seja necessário, a estrutura de um hotel desativado, em Rio Branco, com 70 quartos, está disponível para ser utilizado no tratamento de pacientes. Além disso, o ministério da Saúde enviou, recentemente, 15 mil máscaras, 10 mil luvas e outros insumos para os profissionais que atuam na rede hospitalar.

Somente por meio da bancada federal, estão garantidos R$ 73 milhões em emendas que serão utilizadas exclusivamente no combate ao coronavírus. Gladson solicitou aos deputados e senadores que disponibilizassem os recursos de acordo com a necessidade do Estado e dos próprios municípios. Segundo o governador, agindo desta maneira, as emendas conseguiriam beneficiar ainda mais a população.

“Gostaria de pedir que vocês pudessem deixar suas emendas livres para que o governo e as prefeituras priorizem esses recursos e possam adquirir aquilo que realmente estão precisando neste momento. Agindo desta maneira, vamos realmente estar focados no combate ao coronavírus e não vamos desperdiçar recursos públicos neste momento que tanto precisamos”, afirmou.

A postura firme adotada por Gladson no enfrentamento ao novo coronavírus foi destacada pelos congressistas. A deputada Jéssica Sales, que é médica, ressaltou a importância da união de todos os poderes na soma de esforços para garantir que a população tenha o amparo necessário na rede pública de Saúde.

“Já tinha destinado todas as minhas emendas para o Hospital Regional do Juruá e quero dizer que também vou estar disponibilizando recursos que possam ajudar o governo com o hospital de campanha que será montado em Cruzeiro Sul. Temos que estar unidos neste momento difícil e estou à disposição para ajudar em tudo aquilo que for possível”, declarou.

O deputado Alan Rick disse que 80% de suas emendas já estão destinadas para a Saúde estadual e que acompanha a situação de perto. Mesma postura adotada pela senadora Mailza Gomes. A parlamentar falou durante a reunião que disponibilizou R$ 7 milhões em recursos para o custeio da rede hospitalar. Outros R$ 6 milhões em emendas da deputada Perpétua Almeida que seriam para a Saúde da Mulher também estão disponíveis para o enfrentamento à Covid-19.

“Gostaria de agradecer a sensibilidade dos nossos parlamentares diante dessa pandemia que estamos vivendo. Isso demonstra que estamos todos unidos em prol de uma causa maior, que é o bem da população acreana. Tenho certeza que tudo vai dar certo e vamos superar este momento com muita responsabilidade”, argumentou o governador Gladson Cameli.

A reunião contou ainda com a presença do secretário da Casa Civil, Ribamar Trindade; do secretário de Saúde, Alysson Bestene; do secretário de Planejamento, Ricardo Brandão; e do secretário de Infraestrutura, Ítalo César.