Após desavenças com o PSD, André Maia se filia ao MDB

O prefeito de Senador Guiomard, André Maia, anunciou na manhã desta terça-feira, 31, que se filiou ao MDB. Ele enfrentava uma série de desavenças com a direção municipal do PSD no município e sem o apoio do senador Sérgio Petecão (PSD), decidiu engrossar as fileiras do glorioso. O ato de filiação apesar de ter sido divulgado hoje, foi realizado na sede do partido na manhã de segunda, dia 30. Maia disputará a reeleição no município pelo MDB.

“Como todos vocês acompanharam, no início deste mês anunciei que iria avaliar minha permanência no PSD. Depois de todos aqueles acontecimentos com a direção Municipal cheguei à conclusão que é chegado o momento de seguir outro caminho. Estou deixando o partido levando no peito amigos para toda a vida, pessoas importantes com quem enfrentei grandes batalhas”, argumentou Maia em suas redes sociais.

André lembrou que seu pai, o ex-deputado federal João Maia, foi duas vezes deputado pelo partido e agradeceu à Executiva Estadual, ao senador Márcio Bittar, aos deputados Flaviano Melo e Jéssica Sales e aos três deputados estaduais do partido, Meire Serafim, Roberto Duarte e Antônia Sales. “Estou sendo acolhido por todos com carinho e respeito. Retribuo com a alegria e o entusiasmo de quem chega para somar forças rumo a grandes projetos futuros, sempre pensando no melhor para o Quinari e o Acre”, disse.

Para o deputado Roberto Duarte (MDB), a filiação de Maia engradece o partido. “A filiação do Prefeito André Maia deixa todos do MDB felizes, vai engrandecer ainda mais nosso partido em Senador Guiomard que agora conta com um prefeito candidato à reeleição pelo glorioso MDB, que com certeza contará com uma chapa forte de candidatos a vereadores”, frisou o parlamentar que é pré-candidato a prefeitura de Rio Branco pelo partido.