Acrelândia tem mais um caso confirmado e Acre chega a 42 pacientes com coronavírus

O boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) desta terça-feira,31, veio com poucas novidades. De acordo com a publicação, apenas um caso foi confirmado, fazendo com o que o Acre saia de 41 para 42 casos oficiais.

O novo caso vem de Acrelândia e é de uma auxiliar administrativa de 49 anos, que pegou Covid-19 de uma pessoa que já se conhecia estar positiva.

O município de Acrelândia tem agora sete contaminados.

Os casos análise, como mostra o gráfico abaixo diminuíram e agora somam 41.