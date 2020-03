Ufac suspende atividades por tempo indeterminado

O Conselho Universitário (Consu) da Universidade Federal do Acre (Ufac), anunciou, nesta segunda-feira, 30, por meio de resolução, a suspensão do calendário acadêmico por tempo indeterminado

Em nota, a Ufac informa que a decisão ocorreu, após uma reunião com integrantes do Conselho que optaram por seguir as determinações do Ministério da Saúde, Governo do Acre e da Prefeitura de Rio Branco, acerca de recomendações para o enfrentamento do novo Coronavírus (Covid-19).

A Ufac anunciou também que as atividades administrativas deverão ser realizadas por meio remoto (home office), devendo a chefia imediata da unidade administrativa fazer a organização, divisão e acompanhamento da execução das atividades, conforme Portaria Normativa UFAC n° 01/2020.

Ainda conforme a resolução, “quanto ao retorno das atividades presenciais, o Conselho Universitário será convocado para deliberar sobre a reprogramação do calendário acadêmico”.