Transmissão comunitária do Covid-19 é realidade no Acre

O boletim da Secretaria de Saúde desta segunda-feira (30) confirma o prognóstico do médico Thor Dantas acerca da transmissão comunitária do coronavírus no Acre. Os casos podem não ser mais importados e a contaminação decorre dos casos que testaram positivo no Acre.

“Todos os contaminados tiveram contato com pessoas com casos já confirmados no Estado”, diz o boletim. No final da semana passada, Dantas alertou sobre a transmissão comunitária, quando ninguém sabe quem transmite para quem.

Já foram notificados 440 casos, sendo que destes, 336 foram descartados porque deram negativo para a Covid-19. Chama atenção que há notificações em onze municípios -metade do Acre teve suspeitos desde que a pandemia se instalou no Estado. No entanto, em apenas há casos confirmados.