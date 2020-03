Progressistas X PSDB

O grupo político do deputado José Bestene não quer nem ouvir falar em uma coligação do Progressista com o PSDB. Por conta disso, a pancadaria nas redes sociais entre grupos que, em tese, deveriam ser aliados é muito grande. O governador Gladson Cameli fica no fogo cruzado entre a artilharia do Bestene contra o vice-governador major Rocha que responde na mesma medida.

O Progressista, que governa, deveria fazer a articulação política em favor do governo e não contra. O PT fez isso durante 20 anos e deu certo. Quando resolveu fazer diferente com os aliados, naufragou na eleição de forma vexatória perdendo o governo, o senado, a sua bancada federal e mais da metade da estadual. Para se livrar do Progressista e do PSDB Gladson flerta com Socorro Neri (PSB) e rearticula-se com o senador Sérgio Petecão (PSD) pensando no futuro, já que os que ganharam a eleição com ele buscam outros caminhos.

“Somos feitos de carne, mas temos de viver como se fôssemos de ferro”. (Sigmund Freud)

. A prefeita Socorro Neri foi convidada a disputar a reeleição pelo Progressista, está na mão dela a decisão.

. Thiago Caetano vai para o PRB, que poderá se coligar com o PSDB.

. Ney Amorim vai para o PP e Luziel Carvalho para um nanico.

. A postura ideal dos aliados deveria ser como a da deputada federal Vanda Milani, pré-candidata do SD a prefeita:

. Não produz ataques ao governo do qual participa ativamente e vai tocando o processo.

. O Progressista deveria se espelhar em Milani, como por exemplo, não jogando o governador contra os tucanos e vice-versa.

. Há sim um fogo amigo de seguimentos do progressista contra o PSDB.

. Gladson quer uma atmosfera de paz no governo, mas os grupos internos dos partidos guerreiam dia e noite.

. Falta comunicação na linguagem política.

. Porém, já dizia o velho guerreiro, o Chacrinha: Quem não se comunica se trumbica.

. A corda está tensionada e pode quebrar.

. O MDB entende como perfeitamente normal uma eventual candidatura do Progressista a prefeitura.

. A questão é que uma candidatura do Progressista que naufrague nas urnas empurra o partido para o desastre em 2022.

. Qual o aliado que vai querer estar com o Progressista em 2022?

. Perguntar não ofende.

. Bom dia!