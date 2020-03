Prefeitura reforça pedido de isolamento social, mas Xapuri volta a ter aglomerações

Depois de um período marcado pelo isolamento social, logo em seguida à publicação dos decretos com medidas restritivas à pandemia do coronavírus, no qual as ruas ficaram com pouca movimentação de pessoas durante vários dias, Xapuri voltou a ter aglomerações nesta segunda-feira, 30, em vários pontos da cidade, sobretudo nas agências bancárias e casa lotérica.

A rotina da cidade também demonstra, nesse começo de semana, uma retomada da normalidade, inclusive com o funcionamento de alguns serviços que estão coibidos pelas normas impostas pelas autoridades. Uma fila se formou no posto de atendimento do Bradesco. Já na agência do Banco do Brasil e na casa lotérica Globo da Sorte, única do município, houve aglomerações na área externa.

A prefeitura prorrogou o decreto que dispõe sobre recesso das escolas e do atendimento dos órgãos municipais ao público. A previsão de possível retorno ficou, agora, para depois da Semana Santa, mas o prefeito Ubiracy Vasconcelos já adiantou que prorrogará novamente, caso seja necessário. Ele se reuniu com o secretariado municipal na manhã desta segunda-feira.

O prefeito também recebeu algumas pessoas em seu gabinete nesta segunda. Representantes da Loja Maçônica Bandeirantes do Acre nº 1 manifestaram ao gestor municipal a preocupação da instituição e se colocaram à disposição da municipalidade para ajudar de alguma maneira. Ubiracy enfatizou que a maior contribuição que pode ser dada nesse momento é a da conscientização das pessoas para o perigo da covid-19.

“Nossas medidas continuarão voltadas ao isolamento social, pois entendemos que essa é a melhor e mais eficiente maneira de combatermos essa doença. Ficando em nossas casas, evitando o contato com outras pessoas e saindo apenas nos casos de extrema necessidade. Nesse sentido, eu peço a colaboração de todos que puderem ajudar conscientizando a nossa população”, pediu.

O município de Xapuri continua sem registrar nenhum caso positivo do novo coronavírus, mas a equipe de saúde encarregada do monitoramento na cidade acompanha algumas dezenas de pessoas que chegaram de viagem nas últimas semanas ou que tiveram contato com casos suspeitos. Até o momento, apenas 2 casos suspeitos foram notificados à Secretaria de Estado de Saúde a partir de Xapuri, ambos descartados por meio de exames.