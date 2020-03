Prefeitura de Cruzeiro do Sul entrega mais de 4 mil cestas básicas

A prefeitura de Cruzeiro do Sul, através da Secretaria de Assistência Social, irá entregar mais de 4 mil cestas básicas nos bairros do município. O programa Cesta Feliz foi ampliado na semana passada devido as medidas restritivas para combater o coronavírus.

“Esse mês a entrega das cestas básicas está sendo diferenciada por causa do coronavírus. O número de cestas entregues também foi ampliado. Entregamos hoje cerca de 120 cestas em vários bairros”, disse a coordenadora do CRAS, Ana Luíza, ao acrescentar que a ação chegará a comunidade rural.

Maria Luzia, moradora do bairro Cruzeirinho, foi uma das beneficiadas de hoje. “Chegou em uma boa hora. Com essa crise por causa do coronavírus, muitas pessoas estavam esperando receber. Não estava esperando, mas vai ajudar muito”.

Seu Francisco também ficou alegre ao receber a cesta básica e garantir as próximas refeições da família.

“É um momento de felicidade e de muita alegria. Tínhamos só uma pesca que os meninos fizeram, esse sacolão vai ajudar muito”.