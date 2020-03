Prefeita de Tarauacá diz que um índio estaria com coronavírus

A prefeita de Tarauacá, Marilete Vitorino, disse que que um índio que chegou de fora do Brasil foi encontrado em um hotel da cidade com todos os sintomas do coronavírus. Segundo ela, o índio foi identificado pela Vigilância Epidemiológica de Tarauacá e será submetido ao exame de Covid-19.

“O que soubemos é que ele veio de fora do país e já teria fugido da UPA de Rio Branco. Deveria haver uma forma de proibir essa circulação. A Funai e o DSEI nos dizem que na cidade os índios não são de responsabilidade deles”, disse a prefeita.

Na Funai de Cruzeiro do Sul, a informação é que o caso está sendo apurado.