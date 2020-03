Casos confirmados de coronavírus no Acre passa de 34 para 41, diz Secretaria de Saúde

Com um caso a menos que o divulgado pelo Ministério da Saúde, o boletim da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) reconhece que o número de casos confirmados aumentou nas últimas 24 horas.

Segundo a Sesacre são 7 novos casos, chegando a 41 no total.

Acrelândia se destaca, já que 4 dos 7 novos casos são no município, sendo um tratorista de 30 anos, um profissional de Saúde de 34, um servidor público de 54 anos e um professor de 55.

Os outros três casos são em Rio Branco. Uma dona de casa de 37 anos, uma profissional de Saúde de 39 e um empresário de 21 anos são as últimas pessoas a ter o diagnóstico confirmado.

Aumentou também os municípios do interior onde há casos em análise. Além de Acrelândia e Porto Acre, os município de Cruzeiro do Sul e Sena Madureira também possuem casos suspeitos.

A Saúde do Acre afirma ainda que 10 pacientes já foram curados do coronavírus. A Sesacre não explicou a diferença entre os números divulgados no seu boletim e os divulgados pelo Ministério da Saúde.